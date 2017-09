Offen wie nie! Charlotte Würdig spricht über ihre zwei Fehlgeburten

Eine Fehlgeburt ist das Schlimmste, was einer werdenden Mama passieren kann. Diese Erfahrung musste auch Charlotte Würdig machen. Nach ihrem ersten Kind erlitt die Schauspielerin und Fitness-Expertin zwei Fehlgeburten. In einem Interview mit RTL spricht sie jetzt über die emotionalste Zeit ihres Lebens.

"Jedes Mal, wenn du auf Toilette gehst, hoffst du, dass kein Blut dabei ist."

Ehemann Sido half ihr durch die schwere Zeit

Dass sie diese Schicksalsschläge am Ende gut verarbeiten konnte, verdankt sie vor allem ihrem Ehemann Sido. Der Rapper stand der 39-Jährigen immer bei. "Da hat er mir sehr geholfen und mich in dem Moment so gelassen, wie ich bin. Er hat dem Ganzen Raum gegeben und das war für mich persönlich sehr gut, weil ich dann zur Ruhe gekommen bin. Das war echt wichtig."

Doch die Angst nach den beiden Fehlgeburten war groß. Vor allem als Charlotte Würdig zum vierten Mal schwanger wurde, saß die Anspannung tief. Um so größer war dann aber die Freude, als der Kleine putzmunter und kerngesund das Licht der Welt erblickte.