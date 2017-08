Wie grausam! Mutter verschickt ihr Baby mit der Post

Was ein Schock für den chinesischen Paketlieferanten! Als er plötzlich Babygeschrei aus seinem Laderaum hörte, traute er seinen Ohren kaum. Er schaute nach und entdeckte in einem Paket ein Baby – eingewickelt in Plastiktüten. Der Karton war an ein Waisenhaus in der Stadt Fuzhou adressiert.

Passanten, die Zeuge des schrecklichen Szenarios wurden, versuchten, den dehydrierten Säugling mit Wasser am Leben zu halten. Anschließend wurde das kleine Mädchen in ein Krankenhaus gebracht.

Laut 'Daily Mail' ist der Zustand der Kleinen stabil. Die 24-jährige Mutter konnte inzwischen von der Polizei ausfindig gemacht werden. Nun wird gegen sie ermittelt.