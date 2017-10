93-Jähriger trauert um tote Ehefrau - was er dann tut, ist wahre Liebe!

Ein Beitrag geteilt von WTOC-TV Savannah (@wtoc11) am 5. Sep 2017 um 14:57 Uhr

Dies ist die Geschichte einer Liebe bis über den Tod hinaus: Clarence Purvis (93) aus Glennville im US-Bundesstaat Georgia lernte 1948 seine Carolyn kennen und lieben. Schnell heirateten die beiden und führten 63 Jahre lang eine liebevolle und harmonische Ehe. Als Carolyn 2013 verstarb, brach für Clarence eine Welt zusammen. "Wir aßen früher immer mittags zusammen, guckten Fernsehen, gingen ins Bett und liebten einander", sagt Clarence gegenüber dem TV-Sender 'WTOC'. "Wir hatten alles, was wir wollten."

Clarence isst jeden Tag mit seiner Frau zu Mittag

In ihr gemeinsames Lieblingsrestaurant geht der Witwer auch heute noch zum Lunch. Seine Carolyn begleitet ihn noch immer - wenn auch auf andere Weise als früher. Clarence stellt jeden Tag einen großen Bilderrahmen mit zwei Fotos seiner Carolyn auf. So hält er die gemeinsamen Rituale am Leben und träumt sich mit seiner Frau in alte Zeiten. "Sie war immer an meiner Seite, als sie noch lebte. Und sie ist es auch heute noch."



Für den 93-Jährigen gibt es nur Carolyn



Immer wieder sagen ihm Bekannte, er solle sich eine neue nette Frau suchen, um nicht so alleine zu sein. "Ich könnte meine Frau fragen, ob ich das dürfte. Und wissen Sie, was sie antworten würde? Tu es, wenn du möchtest. Ja, so haben wir unsere Ehe geführt." Doch Clarence möchte keine andere Frau. Für ihn gibt es nur seine Carolyn.



Der alte Herr arbeitet trotz seines stolzen Alters als Friedhofsgärtner und besucht seine geliebte Frau vier Mal am Tag an ihrer Grabstätte.

Ich bin in einem Monat etwa 125 Mal an ihrem Grab. Niemand liebt sich so sehr, wie meine Frau und ich uns geliebt haben. Ich wollte, was sie wollte. Und sie wollte, was ich wollte. Ich liebe sie so sehr. Und ich vermisse sie so sehr.

Clarence und Carolyn - ihre Geschichte beweist uns einmal mehr, dass es wahre Liebe tatsächlich gibt. Eine Liebe für die Ewigkeit.