Tragischer Selbstmord: MTV-Star Clay Adler hat sich erschossen!

Er starb wirklich viel zu früh. Der MTV-Star Clay Adler hat mit nur 27 Jahren auf tragische Weise das Leben genommen. Das berichtet das in der Regel gut informierte US-Promi-Portal 'tmz.com'.

Am 25. März sei Adler mit einer Reihe von Freunden zum Schießen in die Wüste gefahren. Dort habe er sich dann die Waffe an den Kopf gehalten und abgedrückt – und seine Freunde mussten alles mitansehen.



Der Schauspieler, der durch die Reality-Show 'Newport Harbor: The Real Orange Orange' Bekanntheit erlangte, kam sofort ins Krankenhaus, erlag dort am nächsten Tag aber seinen Verletzungen.

Untersuchungen haben später ergeben, dass weder Alkohol noch Drogen für den Selbstmord des jungen Mannes verantwortlich waren. Allerdings soll Adler psychische Probleme gehabt haben.