Hellseher wagt düstere Prognose: So schrecklich wird das Jahr 2017

Es kommen schreckliche Zeiten auf uns zu - zumindest, wenn wir den Prophezeiungen des britischen Hellsehers Glauben schenken. Wenn es nach dem 63-Jährigen geht, steht uns ein schlimmes Jahr bevor.



Auf seiner Homepage verrät er uns, dass Europa vor wirtschaftlich schwierigen Problemen stehe! Davon ausgenommen sei Großbritannien, – zufälligerweise das Herkunftsland von Craig Hamilton-Parker - , das aufgrund seines bevorstehenden EU-Austritts nicht so stark leiden soll.

Kriege und Terror auf der ganzen Welt

Doch damit nicht genug: In Amerika soll die politisch gespaltene Lage einen Bürgerkrieg auslösen, Terroristen einen Anschlag auf eine Schule in Europa verüben und eine Epidemie viele Tote in der dritten Welt fordern - düstere Aussichten! Alles in allem würden uns also Kriege und Terror die nächsten Monate bevorstehen.



Aber auch die Weltkultur steht vor einem großen Entwicklungssprung – die virtuelle Realität gewinnt laut Hamilton-Parker im Alltag immer mehr an Einfluss, was allerdings auch dazu führt, dass die Abhängigkeit zur Technologie größer wird. Erfreuliche Nachrichten sehen anders aus!

Mit seiner Prophezeiung für 2016 lag er richtig

Auch für das letzte Jahr hatte Craig Hamilton-Parker eine Weissagung aufgestellt - und in weiten Teilen Recht behalten! Schon damals prophezeite er den Anschlag auf Nizza, die Wahl Trumps als neuen Präsidenten Amerikas und den Brexit – Ereignisse, die alle tatsächlich stattgefunden haben.



Bleibt nur zu hoffen, dass er mit seinen jüngsten Prophezeiungen daneben liegt!