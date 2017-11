Cyber Monday 2017: Die besten Deals und Infos im Überblick

Cyber Monday: Geschenke shoppen leicht gemacht

Auf den Black Friday folgt bekanntlich der Cyber Monday! Und das heißt im Klartext: Noch mehr Schnäppchen und ganz viele Rabatte. Ob Weihnachtsgeschenke vorshoppen oder sich selbst etwas Gutes tun – der Cyber Monday lädt dazu ein, gemütlich vom Computer aus die Schnäppchen des Jahres zu jagen.

Anders als beim Black Friday am Freitag zuvor, an dem sich Menschenmassen in den Läden um die besten Rabatte schlagen, kann man am darauffolgenden Montag ganz in Ruhe in den Online-Shops seine Lieblingsteile mit Rabatt raussuchen. Stressfreier geht es nicht, oder?

Wann findet der Cyber Monday 2017 statt?

Der diesjährige Cyber Monday findet am Montag, dem 27.11.2017 statt.

Genau so wie am Freitag zuvor warten dann zwischen 20 und 70 Prozent Rabatt auf die Kauflustigen. Allerdings bezieht sich das Angebot dann ausschließlich auf die Online-Shops.

Bei Amazon gibt es sogar eine ganze Woche Rabatte

Die Online-Plattform Amazon ruft in der Zeit vom 20. November bis zum 27. November sogar die sogenannte Cyber Monday-Woche aus. In dieser Woche wird es täglich zeitlich begrenzte Blitz-Angebote und Rabatt-Aktionen geben. Insgesamt sollen es über 10.000 Angebote mit bis zu 50 % Rabatt werden. Schnell sein und zuschlagen lohnt sich also.

Aufgepasst vor Abzocke am Cyber Monday

Aber: Nicht jedes Angebot am Cyber Monday ist lukrativ und vielversprechend: Viele Rabatt-Aaktionen scheinen nur auf den ersten Blick gute Deals zu sein. Schaut man sich diese aber genauer an, erkennt man oft, dass dahinter mehr PR-Masche und Hype stecken, als ein wirklich guter Sale. Also genau hingucken, ob die Reduzierung wirklich so grandios ist, und ob es nicht alte Restposten sind, die plötzlich mit 70 oder 80 Prozent günstiger beworben werden.

Auch vor Trickbetrügern sollte man sich an dem Tag in Acht nehmen. Sie versuchen, rund um den Cyber Monday an Kreditkarten-Informationen von ahnungslosen Käufern zu kommen. Daher sollte immer auf ein Prüfsiegel (wie etwa "Trusted Shop") und eine verschlüsselte Datenübertragung geachtet werden. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, der sollte nur auf bekannte "https://"-Homepage surfen. Verdächtige Newsletter und Mails sollten umgehend in den Junk-Mail-Ordner wandern.

Cyber Monday 2017 - wo kann ich sparen?

In den nächsten Wochen stellen wir euch hier nach und nach Shops und Marken vor, die sich am Cyber Monday 2017 beteiligen, und geben euch gleich den passenden Rabattcode mit auf den Weg. So könnt ihr am Cyber Monday sofort loslegen!

Alles rund um den Black Friday 2017 könnt ihr euch hier noch einmal durchlesen: