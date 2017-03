Plötzlich Rockerin: Erkennst du diese TV-Blondine?

Wow, was für ein Look! Deutschland bekannteste TV-Blondine ist scheinbar unter die Rocker gegangen! Jetzt posierte sie auf Facebook mit vollkommen verändertem Äußeren und schreibt dazu: "Mal was anderes"

Und der Look steht ihr gut! Lila Lippen, Nasenring und dunkel geschminkte Augen machen aus dem eigentlich immer pink strahlenden TV-Sternchen eine düstere Rocker-Braut. Wer es ist, fragst du dich noch immer? Na, schau genau hin: Das ist Daniela Katzenberger!

Hat die Katze nun etwa neue Farben im Kosmetikschrank und sich einen Nasenring schießen lassen? Nein, keine Angst! Die Schnappschüsse hat sie offenbar mit einem lustigen Snapchat-Filter gemacht. Heißt: Die Effekte sind alle am Handy entstanden.

Ihre Fans nehmen's mit Humor: Ihnen gefallen die ungewöhnlichen Schnappschüsse gut: "Kannst du super tragen . Eine hübsche Frau kann eben nix entstellen", schreibt eine junge Frau etwa.

Wir finden auch: Steht dir, Daniela!

Mal was anderes 😁 Was sagt ihr ? 💋 Posted by Daniela Katzenberger on Montag, 20. März 2017