So sieht das ehemals "schönste Mädchen der Welt" heute aus

Sie war "das schönste Mädchen der Welt" und heute, als junge Frau, ist sie immer noch eine echte Ausnahme im Model-Business: Thylane Blondeau ist schon mit vier Jahren für den Stardesigner Jean Paul Gaultier über den Laufsteg gelaufen, hat inzwischen zahlreiche Fotoshootings hinter sich und war auch schon auf der Kinoleinwand zu sehen. Heute ist sie 16 Jahre alt und mit zehn Jahren Berufserfahrung gefragt wie nie zuvor.



Ein Skandal machte sie weltbekannt!

Bekannt wurde Thylane Blondeau vor allem durch einen Skandal vor ein paar Jahren. Damals zierte sie das Cover der französischen "Vogue" — eigentlich eine Auszeichnung, von der viele Frauen ihr Leben lang träumen. Damals war das Model allerdings erst elf Jahre alt, also noch ein Kind. Trotzdem zeigte das Magazin das Mädchen in High Heels, stark geschminkt, in aufreizender Kleidung und eindeutiger Pose. Für viele ein Skandal! Kinderschutzorganisationen schalteten sich ein und kritisierten die Fotos als Sexualisierung des Mädchens.



Millionen Fans auf Instagram

Doch das ist längst vergessen und hat der Karriere der Tochter von Ex-Moderatorin Véronika Loubry und Ex-Fußballstars Patrick Blondeau nicht geschadet. Im Gegenteil: Sie war mit einem Schlag weltberühmt. Heute hat Thylane Blondeau auf Instagram 1,3 Millionen Fans und wird von Marken wie Dolce & Gabbana oder Chanel gebucht. Aber das Model will mehr: Sie will Schauspielerin werden. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht: Immerhin hat sie bereits praktisch lebenslange Kameraerfahrung vorzuweisen, und ist in der Entertainment-Branche bereits bestens vernetzt. Und es wäre ja nicht das erste Mal, dass ein Teenie-Model rechtzeitig den Sprung in die Schauspiel-Branche schafft: Mila Jovovich, Andie MacDowell, Famke Janssen und Sharon Stone sind nur einige prominente Beispiele für eine Karriere, für die der Laufsteg nur der Anfang war.