Deshalb wollte dieser 7-Jährige unbedingt einen Job bei McDonald’s

Er ist zwar noch ein niedliches kleines Kerlchen, doch sein Herz ist dafür umso größer. Der 7-jährige Trenton Gardner wollte unbedingt einen Job bei McDonald’s. Doch natürlich ging das nicht einfach ohne weiteres. Die Filialleiterin Rhonda Butler aus Indiana war zutiefst berührt, als der Kleine sich immer wieder bei ihr beworben hatte: "Er bat um einen Job, und ich sagte ihm, dass er zu jung sei. Er brach in Tränen aus, weil er so enttäuscht war. Er kam jeden Tag und wollte einen Job. Er kam immer wieder."

Trenton blieb hartnäckig und verfolgte sein Ziel

Letztendlich konnte sie Trenton sein kleines Herz nicht brechen und stellte ihn als ehrenamtlichen Mitarbeiter ein. Er hat seine eigene Schürze, Mütze und ein Namensschild bekommen und durfte die Tische sauber halten und den anderen Angestellten beiseite stehen. Die Gäste kannten den kleinen Jungen mit der Zeit und fanden ihn einfach niedlich. Das Trinkgeld durfte der kleine Mann behalten.





Als Rhonda herausfand, wieso der 7-Jährige unbedingt bei ihr einen Job haben wollte, war sie zutiefst berührt. Trenton hat das Geld nicht für sich behalten, sondern kaufte damit Spielzeug für die Kinder aus der Nachbarschaft. Damit auch jeder ein Geschenk unterm Baum an Weihnachten hat. Das kleine Kerlchen hatte großen Spaß bei der Arbeit und seine Mama ist mächtig stolz auf ihren Sohnemann: "Wenn er in seinem Alter schon so ist, dann kann ich mir nur vorstellen, was er fertigbringt, wenn er einmal älter ist." Diese Geschichte verschlägt einem selbst nach Weihnachten noch die Sprache! Wirklich zuckersüß.