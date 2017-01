'Desperate Housewives': SO sehen die Kinder aus der Wisteria Lane heute aus!

Acht Jahre lang haben wir Gaby Solis, Susan Mayer, Bree Van de Kamp und Lynette Scavo Woche für Woche durch ihre Dramen in der Wisteria Lane begleitet. Die Schauspielerinnen Eva Longoria, Teri Hatcher, Marcia Cross und Felicity Huffman wurden als ‚Desperate Housewives’ über Nacht zu Hollywoods begehrtesten Serien-Stars, die auch nachdem die letzte Klappe 2012 gefallen war, noch immer gut gefragt sind.



Doch nicht nur bei den Großen der Erfolgs-Serie hat sich seit 2012 viel getan, auch die Jüngsten bei ‚Desperate Housewives’ sind heute kaum wiederzuerkennen:



Julie Mayer:







Julie war die Tochter von Chaos-Queen Susan Mayer und diejenige, die immer wieder Ruhe und Ordnung in den dennoch sympathischen Haushalt gebracht hat. Rein schauspielerisch feilt die 26-jährige Andrea Bowen auch nach ‚Desperate Housewives’ weiter fleißig an ihrer Karriere. So spielte sie in ‚Hawaii Five-o’, ‚Secret Life of the American Teenager’ und ‚Pretty Little Addict’.



Juanita & Celia Solis:







Die Töchter von Gaby und Carlos Solis haben die Wisteria Lane ganz schön aufgemischt. Um „Celia“-Darstellerin Danielle Baltodano wurde es nach ‚Desperate Housewives’ ruhig. Sie hat sich aus dem Rampenlicht zurückgezogen.



Ein von Madison De La Garza (@maddelagarza) gepostetes Foto am 11. Apr 2016 um 9:17 Uhr





Ganz anders Madison de la Garza alias „Juanita“. Die mittlerweile 14-Jährige, die übrigens die Halbschwetser von US-Star Demi Lovato ist, arbeitet noch immer als Schauspielerin und war zuletzt im Streifen ‚Bad Teacher’ zu sehen.



MJ Delfino:







Der kleine Maynard James ‚MJ’ Delfino ist der Halbbruder von Julie Mayer und schon in der Serie ein kleiner Herzensbrecher. Im wahren Leben fuhr Mason Cotton zweigleisig und war neben ‚Desperate Housewives’ auch bei ‚Mad Men’ zu sehen. Derzeit konzentriert sich der 14-Jährige allerdings erst mal auf die Schule.



Andrew van de Kamp:







Er war von der ersten Folge an dabei und war für so manche Dramen verantwortlich, mit denen er nicht nur seiner Mutter Bree einige schlaflose Nächte bereitete. Im wahren Leben trifft man Shawn Payfrom (30) noch immer hier und da auf den TV-Bildschirmen wieder – entweder bei seiner Gastrolle in ‚Rizzoli & Isles’ oder im Film ‚Die Lincoln-Verschwörung’.



Danielle van de Kamp:







Das jüngste Kind von ‚Desperate Housewive’-Bree van de Kamp hat es genauso wie ihr Bruder Andrew auch stets faustdick hinter den Ohren gehabt. Im wahren Leben lässt es Joy Lauren sehr viel ruhiger angehen. Die heute 27-Jährige war seit dem Serien-Aus nicht mehr im TV zu sehen.



Parker, Preston & Porter Scavo:







Die Rasselbande aus dem Scavo-Haus hielt die Wisteria Lane ordentlich auf Trab und bescherte uns damit so einige unvergessene Szenen. Allerdings ist die erste Besetzung der drei Brüder nicht mit ihren Rollen gewachsen. Zane Huett, Brent Kinsman und sein Zwillingsbruder Shane wurden ab der fünften Staffel durch die älteren Schauspieler Charlie und Max Carver und Joshua Logan Moore ersetzt. Die Zwillinge Charlie und Max (28) waren danach noch in den US-Serien ‚Teen Wolf’ und ‚The Leftovers’ zu sehen.