Dieser Delfin ist PINK - aus einem zauberhaften Grund!

Das ist so süß, dass man ihn am liebsten in den Arm nehmen möchte: Es gibt tatsächlich in der Natur Delfine, die knallpink durchs Meer schwimmen. Auf den ersten Blick könnte man jetzt denken, dass die ungewöhnliche Färbung auf Verunreinigungen im Wasser, Vergiftungen oder andere Umweltverschmutzungen zurückgeht, aber weit gefehlt: Der Grund, der Delfine so pink werden lässt, ist ganz natürlich - und wahnsinnig niedlich! Im Video seht ihr, was es mit den pinken Delfinen auf sich hat!