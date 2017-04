It’s a girl! Dieses Mädchen wurde in 13.000 Metern Höhe geboren

Die Flugbegleiterinnen von Turkish-Airlines-Flug TK538 wurden völlig unerwartet zu Geburtshelferinnen – weil die kleine Kadiju auf 13.000 Metern Höhe unbedingt auf die Welt wollte.

Wozu länger warten? Das da draußen scheint ja eine ziemlich spannende Welt zu sein! So oder so ähnlich musste die kleine Kadiju im Bauch ihrer Mama gedacht haben, die sich gerade auf einem Flug vom westafrikanischen Guinea nach Istanbul befand. Das Baby beschloss, genau jetzt, an Bord einer Boeing 737-900, das Licht der Welt erblicken zu wollen – und zwar über den Wolken.

Sie hatte verschwiegen, dass sie schon im neunten Monat war

Die Französin Nafi Diaby (18) soll erst in der 28. Woche gewesen sein, als sie die Maschine bestieg. Doch wie Stern.de und Bild.de berichten, soll sie sich bereits im neunten Monat befunden haben. Flugbegleiterin Bouthayna Inanir wird mit den Worten zitiert: „Wir waren mit unserem Service gerade fertig, als die Geburt plötzlich einsetzte. Wir wussten bereits, dass sie schwanger war, jedoch wusste niemand, dass sie bereits im neunten Monat war. Sie hatte es verschwiegen. Man hat es ihr auch nicht wirklich ansehen können.“ Schwangere werden ab der 36. Woche grundsätzlich nicht mehr mit dem Flugzeug befördert.

Tatkräftige Crew, glückliche Mama

Als die Wehen einsetzten, lief Nafi Diaby vor Schmerzen im Flugzeug auf und ab. Die Flugbegleiterinnen erkannten, dass die Geburt tatsächlich einsetzte, und verfrachteten die Frau auf einen freien Platz. Dann halfen sie ihr, ihre Tochter zu gebären.

Wie geplant, landete der Flieger in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou zwischen, wo Mutter und Baby in ein Krankenhaus gebracht wurden. Beiden geht es laut Fluggesellschaft gut.

Auf Facebook gratuliert Turkish Airlines ihrem jüngsten Fluggast und ihrer tatkräftigen Crew: "Willkommen an Bord, kleine Prinzessin! Applaus für unsere tolle Crew!"

Videoempfehlung: