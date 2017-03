Dieses Rätsel ist so simpel - trotzdem antwortet fast jeder falsch!

Wir möchten ein Spiel spielen mit dir! Es ist ein kleines Rätsel, sehr simpel - und dennoch antworten die meisten Leute falsch auf die Frage. Du auch?

Wollen wir doch mal sehen. Also, das Rätsel geht so:

Peter ist verheiratet, Michael ist nicht verheiratet. Und dann ist da noch Anna, von der wir nicht wissen, ob sie verheiratet ist. Peter schaut Anna an und Anna schaut Michael an. Die Frage lautet:

Schaut ein verheirateter Mensch einen nicht-verheirateten an?

a) Ja

b) Nein

c) Das kann man nicht sagen



Und, was sagst du? Um es etwas leichter zu machen, haben wir dir die Situation schonmal aufgezeichnet (siehe oben). Ja, Nein, oder Unklar - welche Antwort gibst du?

Kleiner Tipp: Die meisten Menschen, die dieses Rätsel machen, haben ziemlich schnell die Lösung raus - doch die ist falsch!

Also: Lieber nochmal nachdenken?





Das ist die Lösung für das simple Rätsel

+++ Achtung, nicht weiterlesen, wenn du noch mitgrübeln möchtest - wir verraten jetzt die Lösung! +++

Also: Schaut ein verheirateter Mensch einen nicht-verheirateten an? Wie lautet dein Tipp? Die meisten Ratefüchse sagen ziemlich schnell: Kann man nicht sagen! Denn ihr Argument lautet: Wir wissen ja nicht, was mit Anna ist! Und auch wenn das stimmt, ist Antwort c) falsch!

Richtig ist Antwort a): Ja, ein verheirateter Mensch schaut einen nicht-verheirateten an.

Warum kann man das definitiv sagen, auch wenn wir nicht wissen, was mit Anna ist? Ganz einfach: Entweder, Anna ist verheiratet, oder sie ist nicht verheiratet. Falls sie nicht verheiratet ist, ist es direkt klar: Peter (verheiratet) schaut Anna (nicht verheiratet) an.

Die Alternative: Anna ist selber verheiratet. Dann schaut Peter natürlich niemanden an, der nicht verheiratet ist - aaaber: Anna ist dann ja selber liiert und damit gilt: Anna (verheiratet) schaut Michael (nicht verheiratet) an.

Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten - und damit gilt: Ja, eine verheiratete Person schaut auf jeden Fall eine nicht verheiratete Person an.

Und, bist du von alleine drauf gekommen? Dann können wir nur gratulieren! Und falls nicht: Mach dir nichts draus - die meisten liegen hier falsch!