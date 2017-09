Dieses geheime Codewort erspart dir endlos lange Warteschleifen

Wenn der Handyvertrag mal wieder zum Rätsel wird und man selbst immer planloser, ist es oft das Einfachste die Service-Hotline anzurufen, die die richtigen Antworten parat hat. Doch bevor einem wirklich mit Rat und Tat zur Seite gestanden wird, kämpft man sich durch endlose Hotline-Ansagen oder nervige Warteschleifen, die uns hypnotische Melodien vorspielen und uns nur noch ungeduldiger werden lassen.

Wie lautet das Zauberwort?

Auf jeden Fall nicht "Bitte". Das Wort, das dich blitzschnell zu einem richtigen Service- Berater durchstellt, lautet "weiter". Das funktioniert bei einigen Anbietern, wie zum Beispiel der Telekom. Befindest du dich also gerade in dem automatischen Frageprozess, musst du an jedem Punkt "weiter" sagen. Das beschleunigt das Prozedere und ist weitaus angenehmer als auf Zwang die Hotline Ansagen ertragen und beantworten zu müssen.

Möglichkeit Nummer zwei

Wem selbst das noch zu viel ist, den wird der nächste Trick erfreuen. Hotline–Betreiber nehmen Rücksicht auf Menschen mit Sprachproblemen. Solltest du bei der Ausfragung des Computers also gar nichts sagen, wird davon ausgegangen, dass du dazu auch nicht fähig bist und du wirst direkt mit einem Mitarbeiter verbunden.



Das Gleiche funktioniert auch, wenn du einfach irgendwelche Wörter in den Hörer plapperst, aber wer weiß, ob das nicht noch nerviger ist, als sowieso schon. 😉