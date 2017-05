Donald Trump: Mann, war DAS peinlich!

Geht's noch, Donald? Der aktuelle US-Präsident ist schon öfter damit aufgefallen, dass er nicht unbedingt die vornehmsten Manieren an den Tag legt - aber sein Benehmen beim Gipfeltreffen in Brüssel setzt dem ganzen noch die Krone auf. Im Video seht ihr den kompletten Vorfall - und die erstaunten Gesichter der Menschen um ihn herum, die kaum fassen können, dass ein erwachsener Mann sich so kindisch aufführt.