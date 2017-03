Von wegen heile Welt! Donald Trump Jr. hat "keinen Kontakt mehr" zu seinem Vater

In all den Monaten des Wahlkampfes haben sich die Trumps stets als Einheit präsentiert. Ob mit seinen fünf Kindern und acht Enkeln oder mit seinen beiden Ex-Frauen – zwischen Donald Trump und seinen Clan schien kein Blatt zu passen. Doch nun bekommt das Familienidyll erste Risse.



Der älteste Sohn des US-Präsidenten verriet jetzt nämlich bei einem Termin in Dallas, dass er und sein Vater seit der Amtseinführung keinerlei Kontakt mehr haben. Nach der Wahl zum 45. Präsidenten der USA hatte Donald Trump seinen beiden ältesten Söhnen Donald Jr. und Eric die Leitung der 'Trump Organization' übertragen und sich aus seinem Unternehmen zurückgezogen. Als Präsident darf er sich nicht mehr um seine privaten Geschäfte kümmern.



Tochter Ivanka ist immer an Papas Seite

Seine beiden Söhne machten sich danach rar. Nicht so Tochter Ivanka. Sie und ihre Familie zogen zu Trump nach Washington. Ihr Ehemann Jared Kushner wurde Chefberater des Präsidenten und Ivanka zur heimlichen First Lady. Während Trumps Ehefrau Melania nur selten auf der Bildfläche erscheint, zeigt sich die 35-jährige Ivanka immer öfter an der Seite ihres Vaters.



Dass dabei aber der Kontakt zu seinem Sohn angeblich so abgerissen ist, verwundert ein wenig - immerhin war der 39-Jährige seinem Vater eine wichtige Stütze im Wahlkampf. Ein Job, an dem der Amerikaner übrigens gefallen gefunden hat. "Ich dachte, nach der Wahl bin ich raus aus der Politik und kann mich wieder ganz meinem Leben und meiner Familie widmen. Aber dem war nicht so." Noch immer würden sich viele seiner Gedanken um Politik drehen. Ob er und sein Vater sich dadurch vielleicht wieder näher kommen, bleibt wohl abzuwarten.