Miau! Ed Sheeran gibt herzergreifendes Katzen-Interview 😸

Schon seit LĂ€ngerem wissen wir, dass Ed Sheeran ("Shape of you") ein großes Herz fĂŒr Katzen hat. So gab er bereits vor drei Jahren zu, dass er Straßenkatzen Unterschlupf gewĂ€hre. Von seinem Kater Graham gibt es sogar einen eigenen Twitter-Account. Nun hat sich der britische Radio-Sender "Pulse" eine ganz besondere Idee fĂŒr ein Interview mit dem Brit-Pop-SĂ€nger ausgedacht.



Das herzergreifendste Interview, was es von Ed Sheeran gibt



WĂ€hrend seiner Welttournee stattete der Radiosender dem 26-JĂ€hrigen backstage einen Besuch ab. Mit dabei? Niedliche Katzenbabys aus dem Tierheim. Sie waren DIE StargĂ€ste, denn auf die Fragen des Radiomoderators konnte sich Ed kaum konzentrieren. Kein Wunder, bei den sĂŒĂŸen kleinen FellknĂ€ueln. So kuschelte und spielte er lieber mit ihnen als ausfĂŒhrlich zu antworten.

Aufmerksamkeit fĂŒr eine gute Sache



Der "Pulse"-Moderator nahm ihm dies jedoch nicht ĂŒbel. Durch den Überraschungsauftritt der Vierbeiner will der Radio-Sender auf Adoptionsmöglichkeiten von Katzen aufmerksam machen. Bei diesen verliebten Blicken des SĂ€ngers gut möglich, dass er sich gleich auch ein KĂ€tzchen mit nach Hause genommen hat. Hier könnt ihr euch das Interview im Video ansehen.