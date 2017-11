Gewusst?! Darum haben Einkaufswagen diesen Bogen hinter dem Kindersitz

Was soll der Hubbel da?

Hast du dich das auch schon mal gefragt? Ist ja auch auf den ersten Blick komisch: Direkt hinter dem Kindersitz hat der Rahmen deines Einkaufswagens eine Delle, die nach oben geht. Manchmal sind es auch zwei dieser Bögen, links und rechts am Rand - aber wozu nur?

Das ist praktisch!

Die Auflösung: An diesem Bogen kannst du eine Einkaufstüte hängen, in die du alles packst, was empfindlich ist. Du kannst etwa Chips und Eierkartons so befestigen, dass eine rollende Wasserflasche im Wagen keinen Schaden anrichten kann. Und zartes Obst, wie etwa Weintrauben, hängst du einfach direkt in ihrem kleinen Plastiktütchen an den Bogen - aus dem Weg und gut geschützt. Besonders praktisch sind die Einkaufswagen mit zwei Bügeln: Dort kannst du an der Kasse deinen Einkaufsbeutel weit geöffnet einhaken und deine Einkäufe direkt einpacken, ohne deine Tasche mit einer Hand aufhalten zu müssen.

Probiere es beim nächsten Einkauf einfach mal aus!

