Das Netz trauert: Baby Eli, das Kind ohne Nase, ist gestorben 😪

Eli Thompson wurde im MĂ€rz 2015 ohne Nase geboren. Der Junge litt an der seltenen Erbkrankheit "Congenital arhinia". Er konnte selbststĂ€ndig durch den Mund atmen, doch aufgrund der fehlenden Nase mussten ihm die Ärzte mit einem Luftröhren-Schnitt einen zusĂ€tzlichen kĂŒnstlichen Atemweg schaffen.

Eli wurde zu einer kleinen BerĂŒhmtheit. Sein Papa Jeremy Finch berichtete immer wieder in den sozialen Netzwerken ĂŒber seinen Gesundheitszustand.

Jetzt ist Eli im Alter von zwei Jahren gestorben. Sein Papa verabschiedet sich auf Facebook mit einem herzergreifenden Post:

Wir haben unseren kleinen Freund letzte Nacht verloren. Ich werde nie in der Lage sein, zu begreifen, warum es passiert ist. Es wird sehr lange wehtun. Doch ich bin so dankbar, diesen wunderschönen Jungen in meinem Leben gehabt zu haben. Er beendete sein Rennen viel frĂŒher als wir es gewollt hĂ€tten, aber es war Gottes Zeit, ihn nach Hause zu bringen.