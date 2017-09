Esther Schweins: Große Trauer um ihren Lebensgefährten

Zwölf Jahre lang waren Esther Schweins und Lorenzo Mayol Quetlas ein Paar, gemeinsam haben sie zwei Kinder - Mina (10) und Pau (8). Die Familie lebte auf Mallorca. Nun starb Lorenzo Mayol Quetlas an Krebs.

Krebstod mit 53 Jahren

Wie das Management bestätigte, starb Esther Schweins' Lebensgefährte am Montagabend (11. September 2017) auf Mallorca. Laut 'Bild' soll er an Darmkrebs gelitten haben. Er soll sich zuletzt einer Chemotherapie unterzogen haben – leider vergeblich.

"Mein Mann ist ein richtiger Kerl"

Der Schock bei der 47-jährigen Schauspielerin sitzt tief. Für sie war der mallorquinische Landwirt Lorenzo der absolute Traummann. "Mein Mann ist ein richtiger Kerl, mein Mann haut Bäume um. Man schaut ihn an und irgendetwas in einem sagt: Der bringt dir das Bison nach Hause, wenn es hart auf hart kommt", sagte Esther Schweins 2014 in einem Interview mit der Berliner 'B.Z.'.