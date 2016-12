Nach Autounfall: Brandon postet rührenden Facebook-Post für schwangere Freundin

Diese Geschichte wünscht man nicht mal seinem ärgsten Feind: Brandon und seine Freundin Kylee freuen sich auf ihr kleines Baby. Beide wollten noch warten, bis sie ihren Eltern und Freunden verraten, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Doch kurz vor Weihnachten ist Kylee in einem Autounfall verwickelt, der für sie und ihr ungeborenes Baby tödlich endet.

Zurück bleibt Brandon, der in seiner Trauer einer der rührendsten Facebook-Posts schreibt und darin Freunden und Familie verrät, dass beide ein Baby erwartet haben:

Dort schreibt Brandon ganz offen über seine Trauer: "Wir wollten eigentlich bis zur 20. Woche warten, bis wir allen verraten, dass du schwanger bist. Und jetzt habe ich euch beide verloren". Weiter gibt Brandon in seinen Gefühlen freien Lauf: "Wenn ich könnte, würde ich sofort mit dir tauschen. In was für einer brutalen Welt leben wir, wo unschuldigen und lebensfrohen Menschen wie dir einfach so das Leben genommen wird. Wir haben nur kurz zusammengelebt, aber das Haus war gefüllt mit deiner Liebe und Energie. Ich liebe dich so sehr und kann es gar nicht wahrhaben, dass du nicht einfach durch die Tür kommst und Hallo sagst." Mittlerweile ging der Post viral, hat fast 340.000 Likes und wurde 225.000 Mal geteilt. So bekommt Brandon viel Zuspruch und Anteilnahme von Usern aus aller Welt.

Bei den tieftraurigen Gedanken von Brandon bleibt kein Auge trocken. Wir wünschen Brandon viel Kraft für die folgenden Wochen.