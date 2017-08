YES! Der erste Trailer zu 'Fack ju Göhte 3' ist da 😎

Es gibt ihn doch, den Kino-Gott! Denn knapp zehn Wochen vor dem Kinostart von 'Fack ju Göhte 3' gibt uns der langersehnte Trailer jetzt einen ersten Vorgeschmack auf das Movie-Highlight des Jahres.



Natürlich ist auch Schauspiel-Hottie Elyas M'Bareck alias Lehrer Zeki Müller wieder mit von der Chaos-Partie, immerhin sollen seine Schüler endlich den Abschluss machen. Doch wer aus der Truppe verlässt die Schule tatsächlich mit Zeugnis und wer landet im sozialen Aus?

All das erfahren wir am 26. Oktober 2017, denn dann startet der letzte Teil der Erfolgs-Trilogie in den deutschen Kinos.