'Five Skincare' aus 'Die Höhle der Löwen' ist Naturkosmetik Deluxe

Wer wert auf gute Pflege legt, kennt das Problem: Meist sind in den Cremes, Seren und Tonics unzählige Inhaltsstoffe drin, von denen man noch niemals gehört hat und die auch alles andere als unbedenklich klingen. Die Lösung dieses Problems kennt zum Glück Anna Pfeiffer. Unter dem Namen 'Five Skincare' hat sie Pflegeprodukte entwickelt, die aus maximal fünf Inhaltsstoffen bestehen. Jetzt muss sie nur noch die fünf Top-Unternehmer Judith Williams, Frank Thelen, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Dagmar Wöhrl aus 'Die Höhle der Löwen' von ihrem Produkt überzeugen.

In 'Five Skincare' stecken nie mehr als 5 Inhaltsstoffe

"Ich mache Pflegeprodukte, die für jeden absolut verständlich sind", erzählt die Gründerin selbstbewusst. Die 35-Jährige setzt bei ihren Naturprodukten auf das Prinzip 'weniger ist mehr', ohne dabei aber auf die Wirksamkeit ihrer Produkte zu verzichten.

Bislang vertreibt Anna ihr Sortiment allerdings nur in der Schweiz. Um 'Five Skincare' jetzt aber auch in Deutschland und Europa auf den Markt zu bringen, braucht sie die Hilfe der Löwen. Für ein Investment von 70.000 Euro bietet sie deswegen 20 Prozent ihrer Firmenanteile. Und ihre Idee kommt an.

Vor allem Judith Williams ist als Beauty-Expertin in 'Die Höhle der Löwen' direkt Feuer und Flamme für das Produkt. Gemeinsam mit Dagmar Wöhrl wäre sie bereit, das Geld zu investieren, fordert im Gegenzug aber satte 51 Prozent der Anteile.

Zwei Löwinnen wollen einen Deal - doch dann steigt eine aus!

Das ist allerdings zu viel für Anna Pfeiffer. Und beim Versuch, die beiden Löwinnen runterzuhandeln, steigt Familien-Unternehmerin Wöhrl leider aus. Judith Williams bleibt dennoch interessiert und fordert alleine nun 25,1 Prozent Unternehmensanteile. Anna nutzt schließlich ihre Chance und greift schnell zu. Ihre 'Five Skincare'-Produkte werden also schon bald auch den deutschen Beauty-Markt bereichern.

