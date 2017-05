Schock für Nathalie: SO sieht Frank Otto als alter Mann aus (also als noch älterer)! 🙈

Frank Otto und Nathalie Volk haben sich gesucht und gefunden (natürlich nicht zuletzt wegen ihrer gemeinsamen Liebe für die Ozeane und teure Charity-Events). Die beiden Turteltauben sind jedenfalls sooooo verliebt ineinander, dass sie am allerliebsten den Rest ihres Lebens miteinander verbringen möchten. Dennoch: Eine Nathalie Volk kauft natürlich nicht die Katze im Sack! Während ihr Versandhauserbe nämlich heute noch locker flockig mit ihr Ohrringe shoppen kann, tuckert der 59-Jährige morgen schon mit seinem Rollator durchs noble Seniorenheim. ("Frank wird später ein alter Opa sein und ich gerade mal eine reife Frau!") Was tut eine Nathalie Volk also? Beim VOX-Format 'The Story of my Life' teilnehmen und sich und ihren Millionär auf alt schminken lassen. Vorsicht ist schließlich besser als Nachsicht! Was Nathalie Volk von "Opa" Otto hält, seht ihr im Video! Und so viel vorweg: Reinschauen hat sich noch nie so gelohnt! 😂