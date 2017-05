Ein Jahr lang trägt diese Frau ihren Verlobungsring - ohne es zu wissen! 😍

Zum ersten Jahrestag schenkt der Australier Terry seiner Freundin eine Kette mit Holzanhänger. Anna trägt sie seither jeden Tag und das bereits seit über einem Jahr – ohne zu wissen, dass darin ein Geheimnis verborgen ist.

Im Inneren der Kette steckt der Verlobungsring

Ein Jahr später, bei einem Ausflug zu den Smoo Caves im Norden Schottlands, nimmt Terry die Kette, um ein Foto davon zu machen, wie er sagt. Dann plötzlich öffnet er den Anhänger mit einem Taschenmesser und wendet sich wieder Anna zu: "Ich hab ganz vergessen, dir deine Kette wieder zu geben." Dann geht er vor Anna auf die Knie.

Anna ist überwältigt – aber es dauert einen Moment, bis sie überhaupt versteht, was los ist.

Sie hat keinen blassen Schimmer

"Es hat tatsächlich einige Zeit gedauert, bis sie verstanden hat, dass der Ring die ganze Zeit in ihrer Kette war, die ich ihr vor über einem Jahr geschenkt habe", so Terry gegenüber der 'Huffington Post'. Doch die Freude ist riesengroß: "Sie flippte total aus und meinte ‘Warte, der Ring war die ganze Zeit da drinnen? Was, wenn ich die Kette verloren hätte?’ und wusste nicht, ob sie lachen oder weinen soll", erzählt er weiter.

Die ganze Geschichte hat Terry in einem Video zusammengestellt, um die ganze Welt an seinem Glück teihaben zu lassen. Und wer könnte nach so einem herzerwärmenden Heiratsantrag schon 'Nein' sagen? Schier unmöglich! ;-)