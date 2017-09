Frauke Ludowig macht tolles Statement zu Birgit Schrowanges neuer Haarfarbe

Ein ganz neuer Look für Birgit Schrowange

Kürzlich lüftete Birgit Schrowange, 59, in der Sendung „This Time Next Year – Heute in einem Jahr“ ein gut gehütetes Geheimnis. Denn ein Jahr lang trug die RTL-Moderatorin („Extra“) eine Perücke, darunter gut versteckt ihre nachwachsenden grauen Haare. Diese zeigte sie in der Sendung zum ersten Mal – obwohl ihr Freunde und Kollegen von dem Schritt abgeraten hätten.

Aber die 59-Jährige hatte keine Lust mehr ihrer grauen Haare zu färben und ständig zum Friseur laufen zu müssen. So entschied sie sich für eine poppige Kurzhaarfrisur – natürlich ergraut.

Ihre Kolleginnen geben ihr tolles Feedback

Moderatorin Mareile Höppner, 40, schwärmt von der grauen Mähne und sagte in einem Interview: „Das sind die schärfsten grauen Haare im TV.“ Auch „Kölner Treff“-Moderatorin Bettina Böttinger gibt Birgit Rückenwind und gratuliert ihr zu der neuen Frisur. Und natürlich hat auch ihre RTL-Kollegin Frauke Ludowig zu der neuen Frisur eine Meinung - auf Instagram zeigte sie sich gemeinsam mit Schrowange.

Das ist die "neue" Birgit Schrowange... mit natürlichen grauen Haaren ... Wie gefällt euch die neue Natürlichkeit? Heute Abend um 21:15 Uhr nimmt Birgit euch mit auf ihrer Verwandlung #thistimenextyear A post shared by @fraukeludowig_official on Sep 11, 2017 at 9:14am PDT





Nur ihr Sohn zweifelt noch ein wenig

Nur der gemeinsame Sohn von ihr und Markus Lanz, Laurin, muss sich an die neue Frisur gewöhnen. Der 16-Jährige urteilte nach dem entscheidenden Friseur-Besuch seiner Mutter mit: „Oh Mama, was hast du denn gemacht. Du siehst aus wie ein Junge.“

Doch die Moderatorin lässt sich davon nicht verunsichern und steht zu ihrer neuen grauen Mähne. Ihre Fans lieben sie dafür und überhäufen sie derweil auf den sozialen Kanälen mit Komplimenten für den Befreiungsschlag. Sie finden es toll, dass Birgit ihre ergrauten Naturhaare nicht mehr verstecken will. Und auch wir müssen sagen: Kompliment Birgit - ein toller Look, mit dem du ganz Deutschland ganz schön überrascht hast!

Schon gewusst? Diese Promis tragen alle Perücke:

Vorher/Nachher: Diese Promis tragen Perücke - hättet ihr's gewusst? 1 von 16 Birgit Schrowange mit Perücke Die RTL-Moderatorin so, wie wir sie kannten: Bis vor Kurzem trug Birgit Schrowange einen dunkelbraunen Bob. Nun überrascht die 59-Jährige mit einem ganz neuen Look ... © Getty Images 2 von 16 Birgit Schrowange ohne Perücke Schrowange zeigt sich neuerdings mit einem eleganten Kurzhaarschnitt in Weiß-Grau. Steht ihr super!

Wer sonst noch auf künstliches Haar setzt? Klickt euch durch! © Getty Images 3 von 16 Alicia Keys mit Perücke Auch Alicia Keys trägt gern Perücke. Für den Roten Teppich ist es auch gar nicht unüblich, auf Kunsthaar zurückzugreifen. © Getty Images 4 von 16 Alicia Keys ohne Perücke Wir mögen allerdings auch die kurze Echthaar-Variante der R&B-Sängerin. © Getty Images 5 von 16 Beyoncé mit Perücke Die blonde XXL-Mähne präsentiert Dreifach-Mama Beyoncé gerne bei Preisverleihungen. © Getty Images 6 von 16 Beyoncé ohne Perücke Unter der Perücke trägt die Ehefrau von Jay- Z einen kinnlangen Schnitt. © Getty Images 7 von 16 Keira Knightley mit Perücke Keira Knightley hatte jahrelang Haarausfall, sodass sie in den letzten Jahren auf Kunsthaar zurückgreifen musste. Fällt gar nicht auf! © Getty Images 8 von 16 Keira Knightley ohne Perücke Obwohl wir auch für den Kurzhaarschnitt von Keira plädieren. Der umrahmt ihr Gesicht perfekt und setzt ihre Konturen in Szene. © Getty Images 9 von 16 Jennifer Hudson mit Perücke Die Haare von Jennifer Hudson sehen echt aus - sind allerdings doch eine Kurzhaarperücke! © Getty Images 10 von 16 Jennifer Hudson ohne Perücke Zuletzt rasierte sich die 35-Jährige Hudson ihre Haare bis auf wenige Zentimeter komplett ab. © Getty Images 11 von 16 Kim Kardashian mit Perücke? Bei dieser platinblonden Haarpracht sind wir uns unsicher, ob es sich um Echt- oder Kunsthaar handelt. Kim beteuert, dass diese Frisur ihre echte sei. © Getty Images 12 von 16 Kim Kardashian ohne Perücke Die Kardashian mit ihrer Naturpracht: dunkelbraune Haare und eine leichte Welle. © Getty Images 13 von 16 Tyra Banks mit Perücke Ein toller 60s-Look, den Tyra Banks hier auf dem Roten Teppich präsentiert, aber alles Fake! © Getty Images 14 von 16 Tyra Banks ohne Perücke Unter der Perücke versteckt sich ein straighter Garçon-Schnitt. Mit der Frisur wirkt Tyra mega stylish. Sie sollte ihre Haare öfter natürlich lassen! © Getty Images 15 von 16 Naomi Campbell gibt's nur mit Perücke Wie die Haare von Naomi Campbell wirklich aussehen, können wir nur erahnen. Seit Beginn ihrer Model-Karriere setzt sie auf Kunsthaare. Hat einen Vorteil: Sie kann von einem auf den anderen Tag eine Rapunzelmähne oder einen kurzen Bob tragen. 16 von 16 Dolly Parton kennt man nur mit Perücke Country-Sängerin Dolly Parton kennt man tatsächlich nur mit künstlicher Wallemähne - sie soll etwa hundert Perücken im Schrank haben. © Getty Images Noch einmal ansehen Einhorntastisch! Die 7 Weisheiten des Pummeleinhorns Unglaublich! Promis und ihre skurrilen Ängste 😱 Queen-Geburtstag: So süß stehlen George & Charlotte allen die Show 💞 16 Bilder Nachdem Birgit Schrowange ihr haariges Geheimnis gelüftet hat, haben wir mal ganz genau hingeschaut: Wer trägt sonst noch Kunsthaar?