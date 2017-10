Dieses Lächeln lässt viele Frühchen-Eltern Kraft schöpfen ❤️

Tapfer und entschlossen lächelt sie sich in unsere Herzen: Etwas geschwächt, und doch so stark blickt ein zartes Frühchen in die Kamera. Auf dem winzigen Gesicht: ein glückliches Strahlen. Doch die Entstehung des Schnappschusses birgt eine ergreifende Geschichte.



Vor drei Jahren erhielten die US-Amerikanerin Lauren und ihr Partner David das schönste Geschenk ihrer Beziehung. Eine Tochter soll das Bündnis perfekt machen. Was viele Eltern im Himmel der Glückseligkeit schweben lässt, wandelte sich schnell in ein furchtbares Szenario: In der 32. Schwangerschaftswoche kam der Schock - Freya wollte auf die Welt.



Der Blutdruck zu hoch, das Gewicht zu niedrig

Bereits acht Wochen vor dem errechneten Geburtstermin kam Freya zur Welt. Nur zerbrechliche 1,3 Kilo wog die Kleine. Sofort wurde das Frühchen in den Brutkasten gelegt, an welchem Mutter Lauren ununterbrochen ruhelos wachte. Am fünften Tag nach der Geburt geschieht dann das Unfassbare: Mit ihrer kleinen Tochter wurde ein Lächeln geboren, das die Welt berührt.



"Ich habe dieses Foto immer wieder betrachtet, um die schwere Zeit voller Höhen und Tiefen während der Zeit auf Station durchzustehen. Das Leben ist so wertvoll."



Das Bild machte nicht nur den hier frischgebackenen, sondern auch allen werdenden Eltern Mut: Frühchen Freya trotzte den schweren Umständen und kämpfte sich ins Leben. Heute ist sie ein kerngesundes Mädchen, das ihre Eltern täglich glücklich macht.







Das Fotoalbum der Familie ist nun mit Bildern von Freya prall gefüllt. Auf diesen lächelt die mittlerweile Dreijährige als stolze große Schwester. Denn Lauren und David machten das Familienglück mit einer zweiten Tochter perfekt. Wir wünschen der starken Familie alles Liebe für die Zukunft.