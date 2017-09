Letzter Wunsch - hier streichelt eine Sterbende ein letztes Mal ihr Pflegepferd

Eigentlich wollte der Klinikleiter die Patientin im Krankenwagen zum Pferdehof bringen - doch dann verschlechterte sich ihr Zustand. Der Patientin blieben nur noch Tage. Da griff der Leiter der Klinik zum Telefon, wie die "Fürther Nachrichten" berichten: "Das ist eine Schnapsidee – aber ich frag trotzdem mal: Könnten Sie mit einem Pferd kommen?" Die Inhaberin des Hofs habe sofort reagiert: "Ich pack das Pferd ein und komme."

Wenige Stunden später fuhr sie mit Isländer-Stute Dana am Klinik-Gelände vor. Die Pfleger brachten ihre Patientin in ihrem Bett in den Innenhof, brachten Mensch und Tier zusammen und halfen der Frau, noch einmal die Nase ihres ehemaligen Pflegepferdes zu streicheln.

Auch wenn die Patientin während der Begegnung schläfrig war, sind sich Angehörige und Klinikpersonal sicher, dass sie aus dieser Begegnung noch einmal Kraft für ihre letzte Reise geschöpft hat. Wenige Tage nach dem Besuch von Dana ist die 58-Jährige gestorben.

