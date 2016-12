Mit diesem Trick hat Melissa McCarthy 25 Kilo abgenommen

Was haben wir gestaunt, als US-Schauspielerin Melissa McCarthy uns Anfang des Jahres ihre neue Figur auf dem roten Teppich präsentierte. Unglaubliche 25 Kilo sind runter! In einem Interview mit dem US-Magazin "Extra" verriet die 45-Jährige das überraschende Geheimnis ihrer Blitz-Abnahme: "Da ist kein Trick, nichts großartig zu verraten: Nur ein super-langweiliges Leben. Du fährst alles runter, du unternimmst nichts Aufregendes und gehst um halb acht ins Bett. Das ist der Trick."



Dem "People Magazine" erzählte sie außerdem: "Ich habe damit aufgehört, alles zu analysieren und zu überdenken. Ich hab es so wie in der Schwangerschaft gemacht und mir einfach nicht mehr so viele Sorgen gemacht." Das Bizarre: In dem Moment, als sie aufhörte, sich großartig um ihr Gewicht zu kümmern, veränderte sich ihr Körper plötzlich. Zum Positiven!



Mhm, klingt ehrlich gesagt zu schön, um wahr zu sein. Aber dass man mit einer entspannten Einstellung zu seinem Körper Großes leisten kann, das glauben wir gerne!