Er macht ihr einen Antrag - doch sie merkt nichts davon!

Das dachte sich wohl auch Kendall, der junge Mann aus den USA, von dem diese Geschichte handelt: Kendall hat seiner Courtney einen Antrag gemacht - aber er hat sich etwas ganz besonderes ausgedacht.



Kendall stellte seiner Liebsten die Frage aller Fragen - und sie hat es in dem Moment gar nicht mitbekommen!



Wie das geht? Durch einen raffinierten Trick!



Kendall hat Courtney zu einem gemeinsamen Fotoshooting eingeladen. Eine Fotografin sollte romantische Pärchenfotos von den beiden machen (dachte zumindest Courtney). Dafür haben die beiden kleine Tafeln und Kreide mitgenommen und sollten für die Bilder darauf schreiben, was ihnen zu ihrem Liebsten einfällt. Und nun kommt der besondere Kniff: Kendall schrieb die magischen Worte "Willst du mich heiraten?" auf seine Tafel - und wischte sie wieder weg!



Wieso denn das?



Ganz einfach: Kendall wollte, dass seine Courtney die Überraschung erst erfährt, wenn sie die fertigen, ausgedruckten Bilder in den Händen hält! Und so sah seine Liebste vor Ort nur, dass er "Bitte verlang nicht von mir, dass ich aufhöre zu jagen" auf seine Tafel geschrieben hat (eine nicht ganz so romantische Botschaft, übrigens…).



Doch kurz darauf dann die Überraschung ihres Lebens: Als sie die fertigen Bilder bei der Fotografin abholte, erfuhr Courtney den echten Hintergrund: Sie sah Kendalls Tafel mit der großen Frage - und war natürlich komplett gerührt.



Müssen wir noch erwähnen, wie ihre Antwort war? Natürlich hat sie Ja gesagt! Was für ein romantischer Höhepunkt für eine tolle Beziehung …

Die Bilder des romantischen Antrags gibt es oben in der Galerie! Die Schwarz-Weiß-Bilder sind vom ersten Shooting, während dem Courtney noch nichts ahnte - die farbigen zeigen ihre Reaktion nach dem Fotos-Entwickeln. Das Durchklicken lohnt sich!