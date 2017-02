Endlich bestätigt! George und Amal Clooney erwarten Zwillinge

Spekulierte wird ja schon seit Wochen, denn immer wieder tauchte Amal Clooney mit einer verdächtigen Wölbung um ihre Körpermitte auf. Jetzt ist es endlich bestätigt worden. George Clooney und seine Frau werden Eltern- zumindest, wenn man Talkshow-Moderatorin Julie Chen glaubt.

In der amerikanischen Show 'The Talk' erklärte Chen nun: "Beyoncé ist nicht der einzige Superstar, der Zwillinge erwartet. Herzlichen Glückwunsch an George und Amal Clooney!"

Und nicht nur das: Im gleichen Atemzug verriet sie auch, wann der Nachwuchs zur Welt kommen soll – angeblich ist es im Juni diesen Jahres soweit.

Was ist dran an dieser 'offiziellen Bestätigung'?

A beaming Amal Clooney shows off rounded tum under her sweater dress. Posted by Daily Mail on Freitag, 3. Februar 2017

Auch wenn von George und Amal bislang noch kein offizielles Statement zu den Baby-Gerüchten kam, so verdichten sich die Hinweise auf Nachwuchs im Hause Clooney doch deutlich. Nicht nur, dass die 39-jährige Menschenrechtsanwältin statt ihrer gewohnt figurbetonten Kleider neuerdings auf weite Mode setzt, auch Clooney-Buddy Matt Damon hat sich schon zu den Schwangerschafts-News geäußert.

Darauf angesprochen soll er gesagt haben: "Er ist mit einer brillanten Frau verheiratet, die eine wundervolle Mutter sein wird. Diese Kinder können sich glücklich schätzen."

Na, dann wagen wir doch auch mal ein vorsichtiges herzlichen Glückwunsch!

