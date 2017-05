Guido Maria Kretschmer: Davor hat er im Alter am meisten Angst!

Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters haben sich gesucht und gefunden. Seit 2012 sind der Star-Designer und sein Ehemann verheiratet und sicher, dass sie miteinander alt werden möchten. Doch wie stellen sie sich ihr Leben in 20 jahren vor? Und was macht ihnen dabei besonders Angst? In 'Story Of My Life' geben die beiden überraschend ehrliche Antworten.