GZSZ-Schock: Janina Uhse steigt aus!

Seit 2008 spielt Janina Uhse bei 'Gute Zeiten Schlechte Zeiten' die Rolle der Jasmin Flemming. Kurz vor der Jubiläums-Folge zu 25 Jahren GZSZ müssen sich die Fans nun von ihr verabschieden. Die 28-Jährige gilt als absoluter Zuschauer-Liebling. Laut 'Bild' wird Janina die Soap im Sommer verlassen.

Fans müssen jetzt stark sein

Kürzlich wurde der Ausstieg von Elena Gundlach (Elena Garcia Gerlach) bekannt und nun auch noch Janina Uhse! Angeblich soll sich die Schauspielerin neuen Projekten in Sachen Beauty widmen.



Schon jetzt ist sie ein wahrer Internet-Star. Für ihren Channel 'Janina and Food' sahnte sie im vergangenen Jahr bereits den 'Place To B Influencer Award' ab. Auch wenn wir uns sicher sind, dass ihn ihr noch so einiges schlummert und wir noch viel von ihr zu sehen bekommen, werden wir sie bei GZSZ definitiv vermissen!