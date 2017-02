Düsterer Schneemond: Diese himmlische Finsternis solltet ihr nicht verpassen!

Der Februar-Vollmond, auch Schneemond genannt, bringt dieses Jahr noch eine düstere Finsternis mit sich. In der Nacht von Freitag auf Samstag solltet ihr unbedingt einen Blick nach oben werfen, denn es gibt wirklich was zu sehen. Das himmlische Spektakel ist von Europa aus sichtbar, da der Mond in der Verdunkelungsphase über dem Horizont steht.



Für den Terminkalender:

Am Freitag genau um 23:32 Uhr (MEZ) tritt der Mond in den Halbschatten der Erde ein. Um 01:44 Uhr erreicht die Halbschatten-Mondfinsternis dann ihren Höhepunkt und zu diesem Zeitpunkt solltet ihr unbedingt in den Himmel blicken! Der nördliche Rand des Mondes ist dann in einem aschgrauen und leicht abgedunkelten Licht zu erkennen.



Um 03:55 Uhr verlässt der Mond den sogenannten Halbschattenkegel der Erde wieder. Da es keine vollständige Mondfinsternis ist, ist auch nur eine leichte Verdunkelung der Mondscheibe sichtbar. Doch wir können das besondere Himmels-Ereignis mit bloßem Auge bestaunen. Cool, oder?

Für alle richtigen Astro-Fans unter euch: Anlässlich der Halbschatten-Mondfinsternis bietet das ein oder andere Planetarium auch Sonderführungen an. Es lohnt sich!