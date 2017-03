"Ich sehe tote Menschen"-Star: Haley Joel Osment ist heute NICHT wiederzuerkennen!

Jeder, der etwas für richtig gute Blockbuster übrig hat, kennt sein Gesicht. Mit gerade einmal elf Jahren gelang Haley Joel Osment der Durchbruch in Hollywood. Seine Rolle des Cole Sear in 'The Sixth Sense' wurde mit einer Oscar-Nominierung belohnt, der Satz "Ich sehe tote Menschen" ging in die Film-Geschichte ein. Nach diesem Mega-Erfolg wurde es hingegen ruhiger um den Mini-Schauspieler.

Zwar war der Amerikaner danach noch einige Male auf der Leinwand zu Gast (u.a in 'A.I – Künstliche Intelligenz' oder 'Home of the Giants'), an den Erfolg mit 'The Sixth Sense' konnte er aber nicht mehr anknüpfen.



Dafür sorgte der Schauspieler 2006 für Schlagzeilen, als er unter Alkoholeinfluss in einen Autounfall verwickelt war und mehrere Knochenbrüche davontrug. Danach zog sich Osment weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück und besuchte von 2007 bis 2011 die Tisch School of the Arts in New York und wirkte in unbekannteren Produktionen mit.







Rein optisch muss man ebenfalls zweimal hinschauen, um den heute 28-Jährigen noch zu erkennen. Mit eine bisschen mehr auf den Hüften hat er sich ganz schön verändert. Zum Glück gilt das aber nicht für seine charakteristischen Augen und sein ansteckendes Lächeln. Wenn es nach uns ginge, würden wir Haley Joel Osment gerne wieder öfter über die Kino-Leinwände flimmern sehen.