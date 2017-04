'I Am Heath Ledger': Der erste Trailer zur TV-Doku geht mitten ins Herz 😱

"Er war die lebendigste Person, die ich kannte. Und wenn etwas nicht bis ans Limit ging, ging er nicht mit." Mit diesen Worten von Musiker Ben Harper beginnt der Trailer zur Dokumentation 'I Am Heath Ledger'. Sein tragischer Tod ist mittlerweile neun Jahre her, doch noch immer ist Heath Ledger unvergessen – bei seinen Fans und vor allem bei seiner Familie und Freunden. AnlĂ€sslich seines Geburtstages – Ledger wĂ€re am 4. April 38 Jahre alt geworden – gibt es deswegen nun eine Dokumentation ĂŒber den Ausnahme-Schauspieler, in der Verwandte und enge WeggefĂ€hrten das turbulente Leben des Hollywood-Stars Revue passieren lassen. Am 23. April soll der Film auf dem Tribeca-Festival in New York vorgestellt werden. Bis dahin gibt uns der Trailer einen ersten Vorgeschmack. Und eins vorweg: Bereits die ersten drei Minuten gehen mitten ins Herz und stellen unsere TrĂ€nendrĂŒsen auf eine harte Probe. Den Trailer seht ihr oben!Â