Alles aus! Heidi Klum & Vito Schnabel bestätigen Trennung 💔

Es wurde so lange vermutet, jetzt ist es traurige Gewissheit. Heidi Klum und Vito Schnabel haben sich nach drei Jahren Beziehung getrennt. Das best├Ątigt das Model nun gegen├╝ber dem ÔÇÜPeopleÔÇÖ-Magazin.

Ich glaube es ist wichtig, sich Zeit f├╝r eine Pause zu nehmen und zu reflektieren.

Eine gro├če ├ťberraschung ist das allerdings nicht. Bereits Anfang September erz├Ąhlte ein Insider dem Klatsch-Blatt, dass sich Heidi und ihr 13 Jahre j├╝ngerer Freund eine Auszeit nehmen w├╝rden: "Es wurde in letzter Zeit schwierig zwischen den beiden, er lebt in New York, sie in LA. Und jetzt beginnt das Schuljahr, Heidi muss sich auf ihre Kinder konzentrieren."

Aus der angeblichen Auszeit wurde dann jetzt wohl die Trennung. Tr├╝bsal bl├Ąst die Blondine deswegen aber nicht. Gerade erst reiste sie nach Las Vegas, um sich dort die Show von Jennifer Lopez anzuschauen und geno├č die Zeit ÔÇô zumindest wenn man ihrem Instagram-Kanal Glauben schenken m├Âchte ÔÇô in vollen Z├╝gen.

Heidi und Vito - es hat sich ausgeschnabelt ÔÇŽ