Heidi Klum: Seltenes Foto! So groß ist Tochter Leni schon

Today is .... bring your daughter to work day 😁😁 #AGT A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) on Mar 27, 2017 at 8:00pm PDT





Kinder, wie die Zeit vergeht! Heidi Klum zeigt sich mit ihrer ältesten Tochter Hand in Hand auf Instagram. Am Set der Talentshow 'America’s Got Talent' durfte Heidis Mini-Me dabei sein. "Heute ist ... Nimm-deine Tochter-mit-zur-Arbeit-Tag", schreibt das Model zu seinem kurzem Video.



Was ein seltener Anblick!



Normalerweise zeigt Heidi ihre Kinder so gut wie nie in der Öffentlichkeit. Umso erstaunlicher, wie "groß" die 12-jährige Leni mittlerweile geworden ist. Heidis Tochter aus der Beziehung mit Formel-1-Manager Flavio Briatore geht ihrer 1,76-Meter-Mama schon bis an die Schulter! Und auch sonst fällt der Apfel hier nicht weit vom Stamm: Mit hochgesteckter blonder Mähne und in High-Heels zeigt das Mutter-Tochter-Gespann, dass diese Gene definitiv von der Mama kommen müssen.

Der ein oder andere Fan findet es etwas fragwürdig, dass Leni schon mit 12 Jahren in Absatzschuhen herumlaufen darf. Doch mal ehrlich: Was haben wir in der Pubertät nicht alles angestellt, um ein bisschen cooler rüberzukommen?