Vito Schnabel postet Nacktbild von Heidi - und alle flippen aus (inklusive Heidi) 😂

Uh la la! Heidi Klum wird ja nicht mĂŒde und setzt ihren Körper nahezu tĂ€glich und möglichst unverhĂŒllt auf ihren Socia-Media-KanĂ€len in Szene. Nun ĂŒberraschte allerdings ihr vergleichsweise postfauler Freund Vito Schnabel mit einem Bild, das nicht wirklich viel Spielraum fĂŒr Phantasie lĂ€sst.



Auf dem Instagram-Account seiner Galerie hat der KunsthÀndler nun das Foto eines Kunstwerkes veröffentlicht, das einen nackten Frauenkörper zeigt (Whaaaaat? Vito, du Schlingel!). Soweit also nichts ungewöhnliches. "Ich liebe dieses Bild", schreibt der 30-JÀhrige noch dazu und wer danach ein wenig in den Kommentaren stöbert, findet auch schnell heraus, warum.



Bei den zwei prallen Argumenten auf dem Bild handelt es sich nĂ€mlich um Hans und Franz – und mit denen pflegt Vito bekanntlich seit 2014 eine mehr als innige Beziehung.



RICHARD PRINCE 2015 Love this painting Ink jet and acrylic on canvas 86 x 61 inches â˜ ïžđŸ„‡ @richardprince1234 #picasso A post shared by Vito Schnabel Gallery (@vitoschnabelgallery) on Mar 27, 2017 at 8:08pm PDT





HĂ€ – wer sind bitte Hans und Franz?



Kennst du nicht? Dann hier ein kleiner Exkurs! Wie wir schon festgestellt haben, ist Heidi Klum alles andere als schĂŒchtern und prĂŒde und lĂ€sst uns nur zu gerne an ihrem Privat-/Liebes-/Sex-Leben teilhaben – ob wir nun wollen, oder nicht! Und so hat sie vor etlichen Jahren einmal (na gut, unzĂ€hlige Male!) verraten, dass sie ihre BrĂŒste gerne direkt anspricht. Und welche Namen hat ihr schlaues Namens-BĂŒchlein damals wohl ausgespuckt? Hans und Franz! Mittlerweile sind ihre beiden Kumpels sogar fast so berĂŒhmt wie ihre Besitzerin (Chapeau! Muss man auch erst mal schaffen).



Woher wissen wir, dass das auf dem Kunstwerk Heidis BrĂŒste sind?



NatĂŒrlich von Heidi höchstpersönlich. Da das Frauenbild nĂ€mlich auf ein Gesicht verzichtet und so wohl keiner von alleine auf die Klum geschlossen hĂ€tte, hat die 43-JĂ€hrige ein bisschen nachgeholfen und den Post ihres Lovers fröhlich kommentiert: "Ich erkenne diese BrĂŒste ..." In diesem Sinne: Danke fĂŒr die AufklĂ€rung, Heidi! Man muss sich nur mal vorstellen, wir hĂ€tten DAS nicht gewusst ... đŸ˜±  Denn ein Tag ohne eine nackte Heidi ist ein verlorener Tag – oder so Ă€hnlich!



P.S. FĂŒr diejenigen, die es interessiert und die die Augen mittlerweile von den klumschen BrĂŒsten lassen konnten - das Kunstwerk entstand 2015 und ist vom Maler und Fotografen Richard Prince. Laut eines Freundes von Vito soll es seitdem ĂŒbrigens im New Yorker Loft des KunsthĂ€ndlers hĂ€ngen. Schließlich soll die BrĂŒste seiner Freundin nicht jeder zu Gesicht bekommen. (Hahaha, kleiner Scherz!😂)Â

