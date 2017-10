Heidi Klum und Vito Schnabel: Erstes Statement nach der Trennung 💔

├ťber dieses Liebes-Aus spricht die Welt: Heidi Klum (44) und Vito Schnabel (31) haben sich nach drei Jahren Beziehung getrennt. Und dann ist da noch die Festnahme von Vito, nachdem er mit Drogen erwischt wurde. Unterm Strich: Die vergangen Wochen d├╝rften nicht einfach f├╝r das einstige Traumpaar gewesen sein. Nun brechen beide das Schweigen und geben auf Instagram intime Einblicke in ihre Gef├╝hlswelt.



Vito scheint getroffen 

Das erste Posting von Vito nach der Trennung von Heidi sieht ganz so aus, als w├╝rde er die Trennung verarbeiten. In einer Instagram-Story hat er den Herzschmerz-Song 'Oh Honey' von Delegation gepostet, bei dem es um ein getrenntes Liebespaar geht.



In dem Lied hei├čt es: "Mach mich nieder, rei├č mich in St├╝cke, nimm mein allerletztes Buch.┬áIch bin jetzt nicht mehr dein und das werde ich bestimmt auch nie mehr sein. Denn ich werde nie zu dir geh├Âren ..." - ob Vito bei diesen Zeilen an Heidi denkt?┬á



Heidi zeigt sich offen und ehrlich

Auch Heidi meldet sich zu Wort - mit einem ├╝berraschend emotionalen Post. Zu einem Selfie, das sie mit geschlossenen Augen und anscheinend nachdenklich zeigt, schreibt die 44-J├Ąhrige auf Instagram: "Augen zu und durch ..."┬á



Augen zu und durch .... A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) on Sep 30, 2017 at 11:50am PDT





Heidi ist daf├╝r bekannt, auch private Krisensituationen professionell zu h├Ąndeln - und auch jetzt scheint sie das Beste aus ihrer Situation zu machen. "Aufstehen, Krone richten, weitermachen ... starke Frauen ├╝berleben", kommentiert ein Fan unter dem Foto. Dem ist nichts hinzuzuf├╝gen ÔÇŽ