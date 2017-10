Helene Fischer verrät Beziehungs-"Probleme" mit Florian Silbereisen

Helene Fischer arbeitet hart an sich, und ihrer Show, mit der sie zur Zeit durch Deutschland tourt. Jede Bewegung, jeder Blick, jeder Kostümwechsel sitzt perfekt - und auch außerhalb der Bühne strahlt Helene Fischer eine geradezu übermenschliche Perfektion aus. Ein wichtiger Faktor: Anders als andere Promis, gibt es in ihrem Privatleben keine Skandale und keine bösen Überraschungen. Im Gegenteil: Seit vielen Jahren ist sie mit Schlager-Kollegen Florian Silbereisen liiert. Affären, Gerüchte oder schmutzige Wäsche? Fehlanzeige!

Helene und Florian: Eine Bilderbuch-Liebe

Eine echte Seltenheit, dass eine Showbiz-Liebe so stabil und im besten Sinne unspektakulär verläuft. Dabei waren sie bei ihrem ersten Treffen 2005 beim "Hochzeitsfest der Volksmusik" nicht unbedingt überwältigt voneinander. Die von Silbereisen moderierte Sendung war die TV-Premiere der damals unbekannten Fischer. 2013 erinnerte sie sich daran, dass sie ihren Florian zwar "wahnsinnig nett" fand, aber er "auch jetzt nicht so die Perle" war. Auch Silbereisen erzählte, dass es bei ihm eher die Liebe auf den zweiten Blick war. "So schlecht ist die gar nicht, da muss ich mal dranbleiben", fasste er seine Gefühlswelt während der zweiten gemeinsamen Tour zusammen.

Steht nun die Hochzeit bevor?

Erstaunlich ist für viele Fans nur, dass die beiden nach so vielen gemeinsamen Jahren nicht geheiratet haben. Aber es häufen sich die Anzeichen, dass genau das eventuell bevor steht. Vor allem Sänger Ross Anthony, der mit beiden gut befreundet ist, hat gerade die Spekulationen erneut angeheizt. Auf die Frage, ob er über Hochzeitspläne informiert ist, sagte er nur: "Ich will nicht derjenige sein, der sich verplappert." Gut möglich, dass am Ende der Tour noch eine Traumhochzeit steht.

Keine Liebe ohne Probleme

Aber trotz des Glanzes der Perfektion offenbarte Helene nun, dass zwischen ihr und Florian nicht alles so glatt läuft, wie es den Anschein hat. Im Video sind alle Infos zu ihrem Geständnis zusammengetragen.