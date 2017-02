Pack ein, Pippa! Kate zeigt ihre knackige Kehrseite

Oh là là – das ist mal ein ungewohnter Anblick von Herzogin Kate. Dabei hat sich die bildhübsche Frau von Prinz William doch nur die Hose hochgezogen. Ob es vielleicht daran liegt, dass die dunkelblaue Jeans so knackig eng am trainierten Körper der 35-Jährigen anliegt? So oder so, in Sachen Po steht Kate ihrer Schwester Pippa definitiv in nichts nach.





Normalerweise zeigt sich die Herzogin in schicken Kostümen oder glamourösen Designer-Roben. Beim Besuch der Kadetten der Royal Air Force durfte es hingegen etwas sportlicher zugehen. Röhrenjeans, ein roter Blazer und ein Paar Stiefel: fertig ist das Wow-Outfit á la Kate. Allerdings dürfte angesichts der knackigen Kehrseite der brünetten Royal an diesem Tag nur wenige auf die Kleidung der Engländerin geachtet haben.



Aber perfekter Po hin oder her – noch schöner ist doch dieses Strahlen, das zeigt: Die Zweifach-Mama fühlt sich richtig wohl!