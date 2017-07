Horror pur: Frau entdeckt 35.000 Bienen in ihrem Haus

Was für ein Albtraum - eine Frau hört ein auffällig lautes Brummen in ihrem Haus und will der Sache auf den Grund gehen. Was sie entdeckt ist ein echter Schock: In dem Gebäude haben sich Bienen eingenistet - ganze 35.000 Stück! Im Video könnt ihr selbst erleben, wie es sich anfühlt, wenn das eigene Heim sich in einen Bienenstock verwandelt. Zum Glück gibt es ein Happy End ...