Iman Ahmed wog 500 Kilo: Die "schwerste Frau der Welt" ist tot

So viel Körpermasse ist für viele Menschen unvorstellbar: Rund 500 Kilogramm soll Iman Ahmed aus Ägypten gewogen haben. Die 36-Jährige galt lange als "schwerste Frau der Welt" und konnte jahrelang ihre Wohnung nicht verlassen - nun ist sie tot.

Es heißt, dass Iman am Montag in einer Klinik in Abu Dhabi gestorben sei. Todesursache: Blutvergiftung.



Die ehemalige 500-Kilo-Frau war seit einigen Monaten in einem Gewichtsreduktions-Programm. Angeblich hatte sie mehr als 200 Kilo verloren - allerdings behauptet ihre Familie, dass das behandelnde Krankenhaus mit diesen Angaben nur für sich werben wollen würde.