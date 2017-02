Jake aus 'Two And A Half Men': Krass, wie der sich verändert hat!

Ok, wer hat es nicht geschaut? Wahrscheinlich keiner, denn jahrelang war 'Two And A Half Men' DIE Sitcom im deutschen TV. Das Dreiergespann rund um Charlie Sheen alias Charlie Harper haben uns so manchen Fernseh-Abend versüßt und vor allem der immer hungrige und trottelige Jake hat und unzählige Lacher beschert. Doch was ist nach der Serie eigentlich aus August T. Jones geworden?

Ab 2012 sorgte der Jung-Schauspieler, der zu diesem Zeitpunkt noch Teil der Serie war, mit krassen Äußerungen immer wieder für Schlagzeilen. So gab er dem Radiosender 'Voice of Prophecy' ein Interview, in dem er erzählte, dass er nicht nur der Religionsgemeinschaft der ‚Siebenten-Tags-Adventisten’ angehöre und "zum Glauben gefunden" habe.



Handfester Skandal! "Hört auf, eure Köpfe mit solchem Dreck zu füllen!"

Der Höhepunkt war allerdings kurze Zeit später erreicht. Denn dann tauchte ein Vide des damals 19-Jährigen auf, in dem er sagte: "Jake bedeutet absolut nichts. Er ist ein nicht-existierender Charakter. Falls ihr 'Two And A Half Men' schaut, hört auf damit! Ich bin in der Show und will es nicht. Hört auf, eure Köpfe mit solchem Dreck zu füllen!" Einige Stunden später folgte zwar eine Entschuldigung, von der Meinung, er sei ein "bezahlter Heuchler" wollte Jones aber dennoch nicht abweichen.



Die Folge: Die Rolle des Jake Harper in 'Two And A Half Men' wurde zur Nebenfigur degradiert. Heute studiert Jones in Colorado und setzt sich viel für wohltätige Zwecke ein. Auf die TV-Bildschirme möchte er nach eigener Aussage aber nicht zurückkehren.



Und optisch?



Auch da erinnert nichts mehr an den kleinen Jake. Die niedlichen Pausbäckchen gehören den Vergangenheit an, stattdessen ziert nun ein üppiger Vollbart das Gesicht des heute 23-Jährigen. Lange Haare und eine Brille tun ihr übriges.

RT WATNCelebrity: Angus T Jones - 22



Jake Harper - Two And A Half Men



Now a full-time student in Colorado. pic.twitter.com/jTjYZ980B3 — Mia Khalifa ⍟ (@miakhaIiifa) 27. September 2016