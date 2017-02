Nach Gedächtnisverlust: Wie Jessica sich neu in ihren Freund verliebte

Als Jessica Sharman noch klein war, wurde bei ihr eine Frontalhirn-Epilepsie festgestellt. Im März 2016 erlitt sie plötzlich in der U-Bahn einen derartig schlimmen Anfall, dass sie ihr Gedächtnis verlor. "Ich wusste nicht, was los war. Die vorübergehende Amnesie nach Anfällen war für mich normal. Aber als ich eine Stunde später diese Frau sah, die auf mich zu ging, hatte ich keine Ahnung, wer sie war. Es war meine Mutter und ich starrte sie nur an", so die heute 19-Jährige gegenüber 'Mirror'.



Ab diesem Moment musste Jessica ihr Leben komplett bei Null anfangen. Sie konnte sich nicht an ihre Freunde und Familie erinnern und auch sich selbst hat sie nicht im Spiegel erkannt. "Ich fand einen Spiegel und schaute auf mein Spiegelbild, aber es war, als ob ich eine Fremde ansah. Meine Welt fiel auseinander. Ich war mit Fremden konfrontiert, die behaupteten, Familie zu sein und erzählten mir Dinge über mich, die mir nichts bedeuteten“, so Jessica.



"Er tat so, als wären wir verliebt"

Zu dieser Zeit, als das Mädchen ihr Gedächtnis verlor, war sie sieben Monate mit ihrem Freund Richard Bishop zusammen. Auch an ihn und besonders an die Gefühle zu ihm, konnte sich Jessica nicht erinnern. Kein Herzklopfen, keine Schmetterlinge im Bauch, stattdessen fühlte sie sich komplett vor den Kopf gestoßen. "Ich erinnere mich an einem Punkt, als sie mich mit ihm alleine ließen und ich hasste es. Ich kannte ihn nicht, aber er tat so, als wären wir verliebt“, erklärt sie.







Er hat alles für sie getan

Anfänglich wollte sie am liebsten diese Beziehung beenden, denn sie konnte sich nicht erinnern, wie groß die Liebe zu ihm zuvor war. Doch mit der Zeit merkte sie, wie leidenschaftlich und fürsorglich er sich um sie kümmerte und Jessica verliebte sich erneut in ihn.



Auch wenn ihr der 25-Jährige zu Beginn fremd erschien, umso schöner ist es jetzt, dass sie doch wieder zueinander gefunden haben. "Ich kann mich nicht an das erste Mal erinnern, als ich mich in Rich verliebte, aber ich erinnere mich an das zweite Mal. Er war so geduldig und süß zu mir, ich konnte gar nicht anders, als mich in ihn zu verlieben."



Und auch sonst geht es der 19-Jährigen von Tag zu Tag besser: "Meine Eltern haben mir gelehrt, wie man kocht, mir erzählt, welche Fernsehsendungen ich mochte und wie ich mich zuvor kleidete. Die Gesellschaft war hart, denn sie erwarteten, dass ich ihnen sofort vertrauen würde", aber nach und nach fing sie an sich auf ihr Umfeld einzulassen und schöpft neue Kraft und entdeckt die Welt nun mit ihren Augen ganz neu.