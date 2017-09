Hättest du Juliane Werding heute noch erkannt?

Über eine Million mal verkaufte Juliane Werding damals im Jahr 1973 ihren Riesenhit "Am Tag als Conny Kramer starb" . Ein unglaublicher Erfolg für die damals 17-jährige Werding, die mit dem Song über Nacht zu einem Superstar wurde.

"Conny Kramer" - Gedenken an einen verstorbenen Freund

Es war vor allem die melancholische Intensität, mit der Werding ihr Lied vortrug, die damals nicht nur bei Schlagerstars sofort für Gänsehaut sorgte. Wer war nur diese junge Frau, deren Augen schon so voller Schmerz waren? Tatsächlich beruht der Text von "Conny Kramer" auf einem traurigen Kapitel aus Werdings Leben: Ein guter Freund, mit dem sie einst in Essen Straßenmusik gemacht hatte, verstarb jung an einer Überdosis Drogen. Werding sprach mit ihrem Texter über dieses tragische Erlebnis - und dieser machte aus ihrer Geschichte einen Text, der auf die Melodie des US-Hits "The Night They Drove Old Dixie Down" passte. Die eindringliche Interpretation Werdings machte das Lied in Deutschland zu einem echten Klassiker, der 14 Wochen lang in den Top Ten der Single-Charts vertreten war.

Das Leben nach dem Mega-Hit

Nur ein One-Hit-Wonder? Von wegen: Nach ihrem großen Erfolg schaffte Juliane Werding es, sich dauerhaft als Sängerin zu etablieren und hatte bis in die 90er zahlreiche Hits zu feiern (etwa "Nacht in Schatten", ihre deutsche Interpretation von "Moonlight Shadow"). Trotzdem verfolge sie neben ihrer Schlager-Karriere parallel eine ganz bodenständige berufliche Laufbahn: Nach Abschluss der mittleren Reife besuchte sie eine Handelsschule, machte eine Ausbildung als PR-Fachfrau und wurde schließlich Heilpraktikerin - ein Beruf, den sie nach wie vor in Bayern praktiziert. Aus dem Showgeschäft hat sie sich zurückgezogen und macht eher als Autorin von sich reden. Im Video seht ihr, wie Juliane Werding inzwischen aussieht - hättet ihr sie erkannt?