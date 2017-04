Heute Nacht kannst du ein ganz besonderes Spektakel am Himmel beobachten!

Sternengucker aufgepasst: In der Nacht auf Samstag gibt's was Spektakuläres zu sehen, das wir nur sehr selten zu Gesicht bekommen: Der Jupiter kommt der Erde ganz nah und kann mit bloßem Auge gesehen werden.

Schon ein normales Fernglas reicht

Alles, was du brauchst, um den riesigen Himmelskörper zu sehen, ist ein Fernglas. Jupiter kommt der Erde in der Nacht bis auf 666 Millionen Kilometer nah - Rekord! Einzig das Wetter könnte uns die Freude nehmen: In weiten Teilen Deutschlands ist es im Moment ziemlich bewölkt und der Blick auf die Sterne verdeckt.

Wer heute Nacht nichts sieht, muss übrigens nicht traurig sein: Am Dienstag schon steht das nächste Himmelsspektakel bevor. Dann steht der Jupiter ganz nah am Vollmond und wird wieder ein beeindruckendes Bild abgeben.