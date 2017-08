Süße Bilder: Der Sohn (2) von Justin Timberlake ist ein richtiger Wirbelwind

Auf ihren Social-Media-Kanälen halten Justin Timberlake und Jessica Biel ihren Sohn Silas nahezu komplett aus der Öffentlichkeit heraus. Umso größer ist die Freude der Fans, wenn Paparazzi die kleine Familie doch mal vor die Linse bekommen. Denn eins beweisen die niedlichen Schnappschüsse: Die Timberlakes sind eine herrlich normale Familie.

Dabei sind aber natürlich alle Augen nur auf den zweijährigen Spross des Hollywood-Traumpaares gerichtet. Mit seiner wilden, blonden Lockenmähne ist Silas einfach zum Anbeißen süß – und offenbar ein richtiger Wirbelwind. Denn ob auf dem Spielplatz oder einfach beim gemeinsamen Spaziergang: er hält seine Eltern ganz schön auf Trab.



Doch was vor allem zählt, ist das pure Glück, dass die Timberlakes ausstrahlen. Neben ihren glamourösen Auftritten auf dem roten Teppich scheint das Ehepaar seine Rolle als Eltern in vollen Zügen zu genießen.



Jessica Biel and Justin Timberlake share a laugh as they enjoy bonding day with son Silas in NYC pic.twitter.com/Mq66GAykmS — One Y Films 📹 (@OneYFilms) 2. August 2017

Family day! Jessica Biel sweetly holds son Silas as she strolls with husband Justin Timberlake in New York - Daily… https://t.co/SYs0tkJgzf pic.twitter.com/25SVXmV47A — J Timberlake News (@timberlake_news) 29. Juli 2017