Kate und William brechen eine alte Royals-Tradition

Es ist schon lange bekannt, dass Prinz William sehr gezielt versucht, in die Fußstapfen seiner verstorbenen Mutter Lady Diana zu treten, was das Verhältnis von Königshaus und Volk angeht. Auch William sucht einen direkteren, menschlicheren Umgang mit den Menschen im Königreich und bricht deshalb mit so mancher Tradition. Und seltsame Traditionen gibt es so einige bei der Royal Family!

Merkwürdige Traditionen, auf die die Royal Family Wert legt:

Dass im Tower of London immer mindesten sechs Raben leben müssen, ist euch vielleicht schon bekannt. Schließlich gibt es die Prophezeiung, dass "Krone und Britannien fallen werden, wenn die Raben im Tower verschwunden sind, oder davon fliegen." Diese Prophezeiung wird so ernst genommen, dass die Raben als offizielle Soldaten zur Verteidigung des Königreiches vereidigt werden. Raben, die sich schlecht benehmen, werden übrigens "unehrenhaft" entlassen. Die royale Geiselnahme: Absurd - wenn die Queen einmal pro Jahr erneut offiziell das Parlament eröffnet, wird zuvor ein Parlamentarier von der Royal Family als Geisel "verhaftet" und im Palast festgehalten um für die sichere Rückkehr der Queen zu garantieren. Dieser Brauch geht auf eine Zeit in der englischen Geschichte zurück, als Adel und Parlament ein deutlich feindseligeres Verhältnis zueinander pflegten.

William und Kate: Ihr Kind bricht die Tradition

Ganz so extrem ist der Brauch nicht, dem William und Kate jetzt eine Absage erteilten. Konkret ist es allein die Tatsache, dass sie sich überhaupt für ein drittes Kind entschieden haben, die bei Adels-Experten für erstaunt hochgezogene Augenbrauen gesorgt hat. Denn seit langer Zeit galt eigentlich eine klare Linie, dass die Paare der royal Family nur zwei Kinder zur Welt bringen. Der Grund dafür ist eine sehr kaltherzige Kalkulation - im Video ist die ganze Geschichte erklärt!